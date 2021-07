Els gestors avisen: “La campanya de la renda no ha acabat”

Aquesta ha estat una de les campanyes de la renda més complicades. Així ho veuen des del Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que calculen que el 70% de les declaracions de persones en ERTO s’han fet malament, i no per culpa dels contribuents.

I és que el SEPE no ha actualitzat les dades, amb el que algunes declaracions que s’han presentat no s’han fet correctament i s’hauran de revisar. Es dona el cas que alguns contribuents han pagat menys de que els hi corresponia, mentre que d’altres han pagat de més. Aquests últims han de fer ells mateixos una reclamació, ja que hisenda no els comunicarà aquesta descompensació, mentre que els primers hauran de fer front a una sanció per haver pagat de menys, recordem, de forma involuntària. La subponent de la Comissió Fiscal del Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Carme Elena, en declaracions a La Ciutat, demana que l’administració elimini les sancions a aquests contribuents.

Amb tot, Elena ja avisa que la campanya de la renda no ha acabat, ja que ara tocarà revisar moltes declaracions un cop les dades del SEPE estiguin actualitzades