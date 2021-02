Dr.Bartra: “Ser al·lèrgic no és cap contraindicació per posar-se la vacuna de la covid”

El doctor Joan Bartra, president de la Societat Catalana d'Al•lèrgia i Immunologia Clínica, ha parlat a La Ciutat sobre la controvèrsia respecte a les al·lèrgies provocades per la vacuna contra la covid19. En aquest sentit ha dit que “no hi ha cap raó per no vacunar-se", “les al·lèrgies a la vacuna són excepcionals, només passen a 1 de cada 100.000 persones que es vacunen” i malgrat això, diu el doctor, “ser al·lèrgic no és en cap cas una contraindicació per posar-nos la vacuna de la covid”.

El doctor ha reconegut que les vacunes de la covid fan reacció a la població “amb una mica més de freqüència que d’altres vacunes com la de la grip” però que en el 99% dels casos es tracta de reaccions “transitòries i normals”, que no van més enllà d’una mica de febre o d’inflamació al braç.

El dr. Joan Bartra també ha donat resposta a diferents dubtes relacionats amb les al·lèrgies com els següents: les al·lèrgies al pol·len només apareixen a la primavera? Es pot curar una al·lèrgia? Coure els aliments elimina el risc d’al·lèrgia?