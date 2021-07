La dificultat per accedir a ajuts públics aïlla a casa a centenars de famílies del Besòs

Avui a La Ciutat marxem fins al barri del Besòs de Barcelona, on hi ha desenes de famílies que no poden sortir de casa. El motiu: són persones grans, amb dificultats en la mobilitat, que viuen en blocs de pisos sense ascensor. A més, en molts casos són habitatges afectats per aluminosi en un estat delicat, amb la qual cosa cap operari hi vol fer instal·lacions.

Les ajudes públiques previstes per la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat dels edificis de Barcelona no arriben i això fa que a dia d’avui encara hi hagi 118 blocs de pisos sense ascensor al Besòs.