El confinament per vegueries, bona opció per Barcelona?

Les mesures anticovid, entre les quals, el confinament comarcal es manté de moment. A aquesta hora, el PROCICAT manté silenci però no es descarta que convoqui una roda de premsa a la tarda o ja demà. Una de les opcions que estudia és ampliar el confinament i que passi a ser per vegueries. De fet, l’alcaldessa Ada Colau ja ho dona per fet.

Què són les vegueries?

És una distribució administrativa impulsada des de Catalunya pensada per substituir les províncies, però que mai s’ha acabat de desenvolupar. La llei es va aprovar fa 11 anys al Parlament i va anar directe al calaix. Sigui com sigui, hi ha vuit vegueries. La de Barcelona inclou les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, i els dos Vallesos, l’Oriental i l’Occidental. És a dir, els residents de Barcelona es podrien moure lliurement per qualsevol dels municipis compresos en aquestes comarcals. A banda de la vegueria de Barcelona, hi ha la de Girona, el Penedès, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, la Catalunya Central i l’Alt Pirineu i Aran.

L’ampliació del confinament és una reivindicació que ha promogut l’Ajuntament de Barcelona per l’alta densitat de població de la capital catalana. Una demanda que s’ha fet seva part de les poblacions veïnes, com Badalona o el Prat de Llobregat. L’alcalde d’aquest municipi del Baix Llobregat, Lluís Mijoler, deia als micròfons de La Ciutat que tot i que el Prat no té problemes de massificació sí que entenia la petició de Barcelona.

No tots els municipis afectats comparteixen aquestes opinió. També en declaracions a La Ciutat, l’alcaldessa de Tiana, Marta Martorell, apunta que molts municipis petits no tenen prou serveis ni personal per absorbir la mobilitat de persones que surtin de Barcelona.

Ara bé, tots dos coincidien a reclamar més pes i presència en les decisions que es prenen des del Procicat. Decisions, per cert, que sovint coneixen a través dels mitjans de comunicació.