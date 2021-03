Com ser efectius en el teletreball sense perjudicar la nostra vida familiar?

Si una cosa ha posat en marxa aquesta pandèmia és el teletreball. Les restriccions anticovid han provocat que canviïn moltes de les regles de joc a nivell laboral que coneixíem fins ara, i això ha provocat també que ens haguem hagut d’adaptar a aquesta nova manera de treballar. Tot un repte en alguns casos.

Per això volem parlar amb l’autor d’un llibre que ens ha semblat molt útil de cara a aconseguir ser més productius i efectius en la nostra feina per tal de poder compaginar i conciliar la vida laboral i la familiar, fins i tot en temps d’incertesa i de canvis com aquests que vivim actualment.

El llibre es diu “Lidérate” i està escrit per l’Agustín Peralt que avui ens ha acompanyat a La Ciutat.