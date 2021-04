“Classe” i “Influencer, un any a Wonderland”, les propostes culturals de Jordi Folck

Les primera proposta cultural de Jordi Folck aquesta setmana a La Ciutat ens porta fins a la Sala Villarroel on fins el 23 de maig es representa l’obra “Classe”. Una peça teatral escrita per Iseult Golden i David Horan. A “Classe” ens trobem amb la història de dos pares, la Sarah i el Brian, i el seu fill de 9 anys. El mestre de l’escola del nen diu que li costa aprendre, que li podria anar bé un psicòleg. Però el Brian i la Sarah – que a més s’acaben de separar- no tenen bons records de l‘escola, ni dels professors. Una trobada entre pares i professor que ens mostra una triple confrontació divertida i punyent on xoquen les diferències de classe, els reptes del món educatiu i les dificultats a l'hora de relacionar-nos: a l'escola, a la parella, a la família.

La segona de les propostes és el llibre “Influencer, un any a Wonderland” de Victor Panicello.

Una lectura que, segons Folck, sorprèn perquè “posa de manifest com d’esclavitzant, de dependent de les xarxes socials i de l’opinió dels altres pots ser la vida d’una noia de disset anys que somia en ser influencer sense saber que es un camí molt costerut despersonalitzat i ple de paranys on un deixa de viure per a un mateix i passa a viure per agradar les 24 hores als demés”.