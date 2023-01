Avui hem abordat el ‘cas Alves’ amb els representants del sector de l’oci nocturn. A més, hem escoltat el veïnat del carrer Tuset, que no aguanta més temps el soroll que hi ha en aquest punt de la ciutat durant les nits. A més, hem repassat el nomenclàtor de Barcelona, avui fixant-nos en l’Avinguda Diagonal. En Jaume Mas ens ha explicat quines sèries no ens podem perdre aquesta setmana.