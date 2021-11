La Ciutat 25/11/2021

Avui hem fet un programa especial de ‘La Ciutat’ sobre Tarragona i les seves potencialitats turístiques. Hem començat parlant amb el seu alcalde, Pau Ricomà, amb qui hem tractat la importància del turisme a Tarragona i per conèixer tot allò que ens pot oferir.

Hem arrencat la segona hora del programa parlant amb el Joaquín Ruiz de Arbulo. Catedràtic d'arqueologia urbana i investigador de la ciutat romana de Tarragona, entre d’altres. Amb ell hem pogut conèixer quina era la gastronomia de Tarraco a l’època romana.

Tot seguit ens hem endinsat en un dels productes més característics de Tarragona, el ‘Romesco’. Hem parlat amb el Pito Mosquits, veí del Serrallo, el barri pesquer de Tarragona. Diuen que el ‘Romesco’ va néixer a les barques del Serrallo utilitzant els ingredients que els pescadors tenien a l'abast. És real aquesta història?

Hem descobert també l’Associació Santa teca, D’on Berna Ríos és responsable. Aquesta és una associació que neix amb la intenció de posar en valor el territori, els seus productes i els propis productors.

Amb el Jaume Mas hem anat fins al Mercat Central de Tarragona, des d’on hem pogut conèixer la realitat i els canvis que viu amb el pas dels anys un dels nuclis comerciants de la ciutat.

Tant parlar de menjar, hem acabat per conèixer quina era la situació actual del restaurant ‘Xaloc’ de Tarragona. Ho hem fet xerrant amb el Xavier Veciana, propietari del local.

I com no pot ser d’una altra manera, un bon dinar sempre va acompanyat d’un vi. Des de fa anys que els vins Tarragonins s’han guanyat un lloc entre els més destacats del territori. Blancs, negres i rosats es poden trobar dins d’aquesta DO i són suaus, aromàtics i molt intensos. Una característica que ve donada pel clima mediterrani. Tot això ho hem descobert amb el Vicenç Ferré, enòleg i president del Consell Regulador de la DO Tarragona.

Hem acabat parlant d’un postre amb premi, i és que el Rafael Aguilera, pastisser de Cal Jan, va ser guardonat amb el premi de millor panettone de xocolata artesanal de l’Estat aquest 2021.

Aquest ha estat el programa especial de ‘La Ciutat’ sobre Tarragona, un territori amb una oferta turística i gastronòmica molt àmplia, que ens ha deixat amb molta gana...