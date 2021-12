La Ciutat 24/12/2021

Avui hem començat el programa tractant una de les principals preocupacions que afrontem tots nosaltres: la sisena onda de la Covid. Ells que millor poden respondre les nostres preguntes són el epidemiòlegs com en Quique Bassat, investigador ICREA de l’Institut ISGlobal, amb qui hem pogut analitzar la possible efectivitat de les restriccions i fins on pot arribar aquesta sisena onada.

La segona hora de programa l’hem arrencat parlant amb en Xavi Casinos, qui ens han descobert el ‘Louvre del Guinardó’, i és que en uns jardins hi ha una rèplica de la estàtua romana de la Venus de Fréjus, que actualment és al museu de París.

Amb la nostra experta en moda, la Fabiana Finneto, hem conegut de quina manera podem vestir-nos en aquest àpats de Nadal per tal d’anar còmodes però glamurosos sense sortir de casa.

Hem repassat també quines són els torrons més innovadors d’aquesta temporada nadalenca amb l’Àngel Jubete, Director General de Torrons Virginias.

I com cada divendres, l’Edu Pascual arriba La Ciutat per treure'ns els colors... Però aquest cop ens hem centrat en una persona externa al programa, tot i que també és periodista. Això sí, hem viatjat en el temps per anar fins a l’any 1989.

Hem acabat aquest programa del 24 de desembre de 2021 presentant un nou llibre il·lustrat que uneix la golafreria amb el Tió: “El rei golafre”.