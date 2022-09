LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

La Ciutat 23/09/2022

Al programa d’aquest divendres hem parlat amb la Marta Almirall, directora del Mercè Arts de Carrer (MAC Festival), el dia del tret de sortida de les festes de La Mercè. Amb en Xavi Casinos descobrim un nou secret de Barcelona. I amb l’Eduardo Jiménez anem fins al teatre per descobrir les noves propostes que podem trobar. Però també anem de concerts i fins a Argentona per parlar de l’agenda cultural més destacada. En Lluís Soler ens porta les ressenyes més divertides. Avui, aprofitant que per La Mercè s’ha de caminar visitarem botigues de sabates. I en Robert Calvo ens treu els colors amb ‘La Ràdio que et mereixes’