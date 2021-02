La Ciutat 23/02/2021

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Al programa d’avui parlem de la intenció de l’Ajuntament de pacificar els entorns de 100 escoles abans que acabi l’any. També entrevistem dues infermeres, la Núria i la Iris. La Núria estava jubilada i s’ha reincorporat a la feina per ajudar a la vacunació, i l’Íris era estudiant de darrer curs d’infermeria quan la van reclutar per la primera onada de la pandèmia. A l’espai de gastronomia el xef Jordi Rey ens ensenya a fer un estofat d’adzuquis, carbassa i menta. I el Jaume Mas ens recomana, com tots els dimarts, una sèrie per veure aquests dies a casa.