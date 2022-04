Avui hem estat a La Rambla de Barcelona per saber com comença a respirar la diada de Sant Jordi d'enguany. A més, hem analitzat el darrer informe sobre polarització política elaborat per ESADE i ha vingut en Xavi Casinos a descobrir-nos nous secrets de la capital catalana. En Julio Rosales ha intentat mostrar-nos la part positiva de la mort i en Lluís Soler ens ha portat un nou cantant que es vol promocionar.