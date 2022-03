Avui hem parlat amb Comissions Obreres, que demà secundarà una marxa amb altres organitzacions sindicals per reclamar que es posin solucions a l'alça dels preus i també per protestar contra la pobresa. També hem escoltat les reivindicacions de les treballadores socials de Catalunya. En Carles Lamelo ens ha recomanat una app per pagar als restaurants més fàcilment i la xef Zaraida ens ha detallat la recepta d'un pa de pessic sa i vegà.