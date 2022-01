La Ciutat 21/01/2022

El programa d’avui l’hem començat parlant amb el Jacabo Sellarés, pneumòleg expert en tabaquisme i membre de SEPAR, qui ens ha justificat per què s’hauria de prohibir fumar a les terrasses.

Hem arrencat la segona hora de programa, com cada divendres, amb un nou secret de Barcelona... El Xavi Casinos ens ha portat avui a l’ajuntament de Barcelona per revelar-nos un dels seus secrets.

Ja sabeu que a La Ciutat apostem per la música i pels artistes que estan començant. I per això ha arribat el Lluis Soler amb “La Ciutat et promociona” on hem conegut un cantant que vol triomfar en el mon de la música

Amb la Fabiana Finneto hem parlat una setmana més de moda. Avui la Fabiana ens ha explicat quines peces de roba haurien de tenir els nostres armaris segons diferents dissenyadors

I la recta final de programa ha estat per la radio que et mereixes. L’Edu Pasqual ens ha deixat tranquils aquesta setmana i s’ha fixat en altres mitjans...