La Ciutat 20/07/23

Avui al programa 'La Ciutat' hem parlat amb la regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Mataró, Núria Moreno, per conèixer com tenir un pla d'actuació vigent contra les possibles inundacions ha ajudat al municipi davant fenòmens meteorològics cada cop més adversos. Hem conegut la iniciativa impulsada per César León de poder tenir un servei de bicing adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. Amb el doctor Julio Rosales hem parlat de benestar emocional i també hem entrevistat a Juan Ramon Rodríguez, director del Festival Jardins Terramar, que arranca l'edició d'enguany a finals de juliol amb Zaz com artista destacada.