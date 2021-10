La Ciutat 19/10/2021

Avui hem comencem el programa parlant d’una de les desigualtats socials més oblidades... La pobresa farmacèutica.

També us hem presentat una nova secció del ciutat solidària. Ja sabeu que cada dimecres donem veu a les entitats per saber quina és la seva tasca... avui hem conegut l’Associació AFATRAC de familiars d’afectats per trastorns de conducta.

Amb els nostres divulgadors científics hem parlat sobre una eina molt important per a les pacients amb càncer de mama. Ja sabeu que ahir va ser el Dia Mundial contra el càncer de mama i a La Ciutat hem volgut conèixer aquesta plataforma digital que ofereix informació y seguiment a totes aquelles dones que lluitin contra el càncer de mama.

I com cada dimecres, hem acabat anant als kioskos. Amb el David Cervelló hem analitzat, com només ell ho sap fer, les últimes notícies dels nostres famosos.