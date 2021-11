La Ciutat 18/11/2021

Avui hem començat el programa parlant amb Maria Segurola, autora de l'estudi de la fundació Bofill sobre la segregació escolar.

Hem arrencat la segona de programa parlant d’addiccions. Concretament del Mindfullnes i els seu beneficis en les teràpies contra les addicions.

Com cada dijous hem anat al mercat per conèixer quins són els millors productes de temporada. Avui ens hem ens hem desplaçat fins al mercat del Galvany per visitar la parada de Fruites i Verdures Torres.

I hem acabat amb temps de tertúlia... Avui centrada en els pressupostos municipals que ahir van superar el seu primer tràmit, amb representats dels Comuns, ERC i PP.