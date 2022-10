Avui hem parlat de la menopausa. Viure en plenitud aquesta etapa tant important per a la dona és possible. Hem descobert com aconseguir-ho de la mà d’Algèmica. A més, hem tingut al programa un dels protagonistes del musical ‘Pretty Woman’. En Robert Calvo ens ha portat fins la pastisseria que ha rebut el premi al millor croissant artesà de mantega aquest 2022. La Zaraida Fernández ens ha portat una nova recepta vegana.