La Ciutat 17/04/2023

Al programa d'aquest dilluns hem parlat amb l'Inspector en cap Agents Rurals, Josep Antoni Mur, sobre la situació dels boscos catalans. Amb el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, parlem de la necessitat de crear una estratègia comuna entre les diferents administracions per fer front a una gran problemàtica com són els assentaments, entre altres temes. En Toni Casinos ens porta noves històries marítimes de Barcelona. I la Raquel Duran ens parla un dilluns més de literatura, a menys d'una setmana per Sant Jordi. I en Jaume Mas ens explica les últimes novetats en el camp de les sèries.