La Ciutat 14/07/2023

Avui hem entrevistat Eugenio Zambrano, portaveu del sindicat CSIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Amb ell hem abordat la situació actual del cos i la relació amb el nou alcalde Jaume Collboni. En Xavi Casinos ens ha portat un nou secret de Barcelona, amb l’Edu Jiménez hem fet propostes teatrals per al cap de setmana i també hem seguit amb la nostra cadena de restaurants. En Lluís Soler ens ha fet riure amb les seves ressenyes en un programa que hem acabat, com cada divendres, amb ‘La ràdio que et mereixes’.