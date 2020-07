Pasqual Maragall, l’alcalde que va dormir a casa dels veïns de Barcelona

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

Al 1993, l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, coneixia la Lluna, una nena de 8 anys. Maragall s'instal·lava a casa seva per poder conèixer la realitat del barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Un quart de segle després, la Lluna Pindado comença un recorregut basant-se en el record d'aquells dies i va coneixent un polític singular i que va ser fonamental per a la transformació de la ciutat. Es va envoltar de familiars, amics, coneguts i també polítics per realitzar el seu particular retrat de tota una figura de la història política de Catalunya i que es pot veure en el documental "Maragall i la Lluna", dirigit per en Josep Maria Mañé i en Francesc Català.