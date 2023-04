La Ciutat 13/04/2023

Al programa d'aquest dijous, parlem amb el director general de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Manel Simón, sobre la situació de sequera i com afecta a la producció de fruita a Catalunya. L'Eduardo Vara ens parla una setmana més del nostre benestar i ens aconsella com sobrepassar les dificultats. Amb el nostre expert en 'Marcas disfrutonas', Ivan Jiménez, descobrim la història de Lacoste i ens plantegem un nou enigma per fer treballar el cervell. I acabem la tertúlia amb representants del Comuns i del PP.