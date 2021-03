LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 11/03/2021

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Al programa d’avui entrevistem el sindicat Ustec, quan ja fa un any del tancament de les escoles pel Covid. A l’espai de cultura, Jordi Folck ens parla de la que considera la primera gran novel·la del 2021: Semiidèntics, de Muriel Villanueva. Amb el xef Davide Tenconi aprenem a cuinar la coliflor perquè no sigui una verdura avorrida. Acabem el programa amb la tertúlia política municipal on els polítics valoren l’informe anual de queixes a la sindicatura de greuges de Barcelona.