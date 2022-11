Avui hem explicat que l’Ajuntament de Barcelona doblarà els propers dies les places disponibles per acollir persones en situació d'emergència. A més, ha vingut a l’estudi en Julio Rosales, que ens ha parlat de la síndrome de l’impostor. La Sara Folck ens ha explicat com preparar les nostres terrasses per al temps de fred. Hem acabat fent cara a cara dels grups polítics municipals amb les representants del PSC i de Valents.