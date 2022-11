Avui hem parlat amb l’Anna Sabaté, responsable del primer informe de l’Observatori sobre Soledat No Volguda de Creu Roja Catalunya. A més, ha vingut a l’estudi Manuel Moreno Lupiáñez a parlar-nos de física quàntica i en David Cervelló a desgranar les portades de la premsa del cor. En Carles Lamelo ens ha parlat de com trobar una bona tele per veure el proper Mundial de Qatar.