LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

La Ciutat 08/11/2021

Avui a La Ciutat d'aquest dijous parlem amb Jordi Mazón, Doctor en física, professor i investigador en física de l’atmosfera a la Universitat Politècnica de Catalunya per parlar sobre l'emergència climàtica i la trobada a Glasgow entre els líders mundials. També visitem de nou un mercat de Barcelona, aquesta setmana anem fins el mercat de La Guineueta per parlar amb la parada 'Pollastres i altres: Siscu'. I acabem amb la tertúlia política. Aquesta setmana amb Barcelona en Comú, el PP i Junts per Catalunya.