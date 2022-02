La Ciutat 08/02/2022 Míriam Franch

Al programa La Ciutat avui hem volgut començar-lo parlant sobre un nou assaig clínic que ha permès a tres pacients amb lesions medul·lars poder tornar a caminar, nedar i pedalar... Ho hem analitzat amb el Doctor Joan Vidal, Metge rehabilitador i doctor docent de l’Institut Guttmann.

Hem arrencat la segona hora de programa parlant d’Alzheimer. Concretament de “Quédate más tiempo”, el llibre en el que David Viñas Piquer ha explicat com afronten les famílies aquesta malaltia des d’un punt de vista planer i amb un toc d’humor.

També hem volgut parlar avui sobre els serenos, una figura que sembla del passat però que està més viva que mai. Poblacions com Premià de Dalt o Santa Coloma de Gramenet van iniciar una prova pilot l’any 2019 i ara grans ciutats com Cornellà estan optant per aquesta solució per tal de millorar la seguretat als seus carrers.

Hem recordat també als catalans que van ser víctimes del nazisme a través d’una iniciativa en la que participen estudiants de l’ESO i Batxillerat. Es tracta d’un projecte en el que es vol recordar el que van patir alguns catalans que van acabar als camps de concentració nazis... de moment, es començarà recordant la història de 9 d’aquests catalans.

I hem acabat el programa parlant de tecnologia amb el Carles Lamelo. Avui hem tractat un tema relacionat amb la sostenibilitat: L’ús de la tecnologia en el reciclatge.