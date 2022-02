La Ciutat 07/02/2022

L’Hospital Sant Joan de Déu ha desenvolupat un nou model de UCI per als neonats que no poden marxar a casa degut a problemes mèdics... La principal novetat? Doncs que els pares poden estar amb els seus fills i filles 24 hores al dia i ho hem parlat amb el doctor Martín Iriondo, Cap de la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Hem arrencat la segona hora de programa... com cada dilluns parlant amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia. Amb el síndic hem remarcat l’arribada d’una nova incorporació a la sindicatura i hem previst la cita que te demà amb la ciutadania, com sempre, per resoldre tots els seus dubtes i preocupacions.

Després ha estat el moment de conèixer una nova història de Barcelona avui amb el Julià Bretòs. Ja sabeu que el Julià és el nostre expert de la Sagrada Família i avui hem tingut molts dubtes sobre la taula... Totes aquestes respostes es troben dins el seu nou llibre “Sapos y Culebras”.

I d’un llibre a d’altres... els que ens ha portat avui la nostra periodista literària, la Laura Garcia... amb qui hem tractat un tema que preocupa a molts pares i és la relació entre germans...

I hem acabat, tot i que avui sense el Jaume Mas, parlant de series... una tasca que hem encarregat al Ricard... Com que no hi és el Jaume però tenim ganes de sèries, avui la secció l’hem fet una mica diferent i hem recordat sèries...concretament, les que més li han agradat... a veure si coincidim!