Avui hem parlat amb el sindicats que han convocat una vaga de recollida d’escombraries per La Mercè a Barcelona. A més, hem tingut al programa com cada dimarts la Zaraida Fernández amb les seves receptes veganes. L’Òscar Broc i el Toni García ens han presentat el seu llibre ‘Bocatas, arte entre dos panes’. En Robert Calvo ha anat d’excursió per la ciutat i ens ha explicat que el carrer Borrell ha estat escollit com el millor de tota la capital catalana.