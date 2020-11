LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 04/11/2020

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Al programa d’avui analitzem les eleccions als Estats Units amb un americà que viu a Barcelona, Andrew Funk, i amb un barcelonó que va ser corresponsal a Washington, el periodista Ramon Rovira. A l’espai Ciutat Solidària coneixem l’Associació in via. A la veu de l’experiència ens acompanyen Enric Ollé i Jaume Jané per parlar dels hàbits i costums que la pandèmia ens ha canviat. David Cervelló repassa les revistes del cor de la setmana. la ciut