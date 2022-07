Avui hem parlat amb els sindicats de Bombers de la Generalitat per saber com afronten la campanya d’estiu i l’elevat risc d’incendi. A més, com cada dilluns, hem tingut al programa el Síndic de Barcelona David Bondia. L’Eugeni Osácar ens ha parlat de la pel·lícula ‘Centauro’. La Laura García ens ha portat llibres per als nens i per a l’estiu i hem entrevistat Manu Guix amb motiu del Clotilde Fest.