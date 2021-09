A La Ciutat d'aquest divendres hem parlat amb el doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador general Covid-19 de l'Hospital del Mar. Amb en Xavi Casinos descobrim un nou secret de Barcelona.

En Lluís Soler comença el concurs per descobrir nous artistes de La Ciutat: 'La Ciutat et promociona'. Amb la Fabiana Finneto repassem les peces de roba imprescindibles per a la tornada a la rutina. I amb l'Edu Pasqual repassem les pífies radiofòniques més destacades.