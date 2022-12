Avui hem parlat amb el RACC, que acaba de presentar un informe sobre la mobilitat a Barcelona. A més, ha estat al programa com cada divendres en Xavi Casinos, que ens ha portat un nou secret de Barcelona. L'Edu Jiménez ens ha portat propostes teatrals per al cap de setmana i en Lluís Soler algunes ressenyes hilarants. Hem acabat repassant els millors moments de la setmana a ‘La ràdio que et mereixes’.