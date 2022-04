La Ciutat 01/04/2022

Avui hem parlat amb Mercabarna, que acaba de posar en marxa el centre contra el malbaratament 'Foodback'. A més, hem anat fins les benzineres per saber com es viu aquest primer dia de rebaixa en el preu del carburant per l'ajuda de l'executiu central. Amb en Xavi Casinos hem anat al monestir de Sant Pau del Camp, al barri del Raval. En Lluís Soler ens porta una nova proposta musical, la Fabiana Finetto ens parla de la catifa dels Òscars i en David Cervelló desgrana les portades de la premsa del cor.