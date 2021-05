La celiaquia no és una intolerància, és una malalita autoimmunitària

Com cada dilluns, ens visita la Miriam Franch a La Ciutat carregada d’una bona llista de mites i falses creences que corren per la xarxa.

Avui els mites que desmentirem seran aquells relacionats amb els celíacs, per exemple, que la celiaquia és una intolerància, que existeixen graus de celiaquia o que per menjar una mica de gluten no passa res... I per a les persones no celíaques, també abordarem mites relacionats amb la moda de menjar sense gluten... té algun benefici real per a la salut?

Per respondre a totes aquestes qüestions, comptem amb l’ajuda de la doctora en biologia i autora del llibre “Sin Gluten y sin riesgos”, Elisa Mora.