Cal implantar un carnet de conduïr pels ciclistes?

A La Ciutat ens fem ressó de la proposta que va fer el RACC fa uns dies basant-se en una xifra impactant: 4 de cada 10 ciclistes desconeixen les normes bàsiques de circul·lació, i cometen infraccions com a exemple portar auriculars mentre pedalen, cosa que fa un 36% dels ciclistes barcelonins, o fins i tot utilitzar el mòbil, això ho fan 1 de cada 4 persones que circulen per Barcelona en bicicleta.

Per això, per garantir uns mínims de coneixement per part dels ciclistes, el Reial Automòbil Club de Catalunya ha proposat que s’implanti un carnet per a les persones que circulen en bicicleta per les grans ciutats. Aquesta proposta es traslladarà a la Direcció General de Tràfic i a l’Ajuntament de Barcelona, i avui volem preguntar als ciclistes què els sembla la proposta.

Parlem amb Adrià Arenes, membre del BACC, el Bicicleta Club de Catalunya.