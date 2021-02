Barcelona prohibirà fumar a 4 de les seves 10 platges aquest estiu

Es calcula que cada any moren a Barcelona 2.200 persones per patologies relacionades amb el tabac. De fet, és la principal causa de mort evitable a l’Estat. És per això que l’Ajuntament de la capital catalana prohibirà fumar en 4 de les 10 platges de la ciutat: les de Sant Miquel, Somorrostro, la Nova Icària i la Nova Mar Bella.

Tot plegat, és una prova pilot que començarà a partir del 29 de maig d’aquest mateix any 2021.

Tal i com ha explicat el regidor Eloi Badia a La Ciutat, si l’experiència resulta satisfactòria la voluntat de l’Ajuntament és convertir-la en una normativa de caràcter permanent i estendre-la a totes les platges de la capital catalana.