Alejandro Fernández: “la filtració de Bàrcenas en campanya no és casualitat"

Alejandro Fernàndez ha assegurat que no és casualitat que les revelacions de Luís Bárcenas sobre la pressumpta trama de corrupció del PP hagin sortit a la llum en mig de la campanya electoral de Catalunya. En aquest sentit, Fernández ha dit que hi ha interessos darrera aquestes filtracions i que “pot suposar qui ho ha orquestrat tot” però que no dirà res “fins que no tingui proves reals de qui ha sigut”.

Respecte pactes post electorals, Fernàndez ha insistit en que el PSC ja té un acord signat amb ERC perquè “sempre que aquests dos partits han sumat a qualsevol institució han acabat pactant”.

Pel que fa les mesures per pal·liar la crisi dels sectors més afectats per la pandèmia, Fernàndez proposa un pla de rescat “ingressos 0 – impostos 0”, és a dir, que aquells que no ingressen res per culpa de les restriccions de la pandèmia tampoc hagin de pagar tributs.