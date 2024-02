Ciutat Solidaria: Punt de Referència

L'associació Punt de Referència es dedica a acompanyar i donar suport a joves tutelats o ex tutelats en el seu procés d'emancipació un cop compleixen la majoria d'edat, quan han de sortir dels centres d'acollida on han estat.

Tal i com ens ha explicat la Marina Montoya, cap d'àmbit de mentoria social de l'associació, a Punt de Referència ofereixen un programa de nou mesos en el que fan costat al jove o la jove que ha iniciat aquest procés d'emancipació. Tot i així, "si en aquest període no hem aconseguit l'objectiu de que la persona en qüestió sigui totalment independent seguim acompanyant-la, al cap i a la fi en aquest temps s'estableixen lligams entre els joves i els monitors que van més enllà del nostre programa".

Un dels factors que tenen molt en compte a Punt de Referència és la solitud no desitjada dels joves que s'han d'emancipar i no tenen els recursos: "Ells als centres d'acollida tenen una xarxa que quan surten no la tenen. L'únic que tenen és a les persones que els acompanyem un cop surten o si conserven alguna amistat dins el centre, pero molts d'ells, quan els toca independitzar-se, ho han de fer sense cap pis on viure o sense massa recursos, i aquí entrem nosaltres, tant per oferir acompanyament, com per fer la tasca més psicològica com en qualsevol àmbit".