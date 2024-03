Ciutat Solidaria: Espai Escola Dominical Undebel

L'associació Espai Escola Dominical Undebel forma part de la Federació d'Associacions del barri de La Marina i es dedica a inserir laboral, social i econòmicament a les persones de la comunitat gitana que ho necessitin, tot i que no és condició fonalmental, ja que també ajuden persones que no formen part de la comunitat.

D'aquesta manera, ajuden els mes joves amb els estudis, fent molta pedagogia també a les famílies perquè els i les joves puguin buscar-se la vida pels seus propis mitjans, tenir autonomia, i també formar-se en algún ofici o feina, el que també els fa veure que un és capaç de fer el que li agrada si s'ho proposa.

A l'Escola Dominical Undebel ara mateix treballen amb 44 nens, que han de repartir en dues classes. Aquest grup de joves fa classes de repàs i tallers molt variats. Tal i com ens ha explicat el seu president Kiko Santiago, ara mateix no disposen de local, ja que el que els va cedir l'Ajuntament ha generat molts problemes a nivell d'accessibilitat i de convivència amb els veïns, ja que hi treballen amb molts nens i els veïns es queixaven del soroll que feien els nens.