Sant Roc Som Badalona: “És inacceptable que l’administració conegui una situació com la de la nau de Badalona i no actuï”

Es calcula que a la nau hi vivien entre 150 i 200 persones. Tot i que encara s’ha de confirmar la causa, les fonts apuntarien a una espelma del primer pis. La polèmica també hi és present per la situació de la nau, ja que els propietaris no havien denunciat que a la nau hi vivien persones. Una situació que l’ajuntament de Badalona admet que feia temps que sabia i que era un tema que tenien sobre la taula. De fet, l’Alcalde Xavier Garcia Albiol ha assegurat que a la zona hi ha dues naus més en una situació semblant i que les persones que hi vivien fins ara havien tingut alguns conflictes amb els veïns.