LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 19/07/2022

Parlem amb el periodista i escriptor, Máximo Huerta, del seu llibre "Adiós, pequeño". Robert Calvo ens porta la història que hi ha al darrere de la cançó "La flor de la canela". Visitem la Seu Vella de Lleida amb una persona que hi va viure 12 anys, Josep Varela. Recomanem sèries, lectures i pel·lícules per aquest estiu amb els membres de "La Tertulieta" i viatgem en el temps per recuperar els berenars de La Brúixola.