LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 13/07/2022

Parlem amb un dels majors experts en internet i cultura digital, Genís Roca. Robert Calvo ens porta la història que hi ha al darrere de la cançó "Alfonsina y el mar". Visitem la Casa Museu Verdaguer, a Folgueroles. Recomanem sèries, lectures i pel·lícules per aquest estiu amb els membres de "La Tertulieta" i viatgen en el temps per recuperar els berenars de La Brúixola.