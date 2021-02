Pepe Colubi tanca la trilogia en la que narra les vivències del seu alter ego ‘Pipi’

Pepe Colubi es defineix com un gran afortunat perquè la sort l’ha tornat a acompanyar durant la pandèmia. En aquest temps s'ha mantingut ocupat i entretingut gràcies a el llançament de 'Dispersión'. Gràcies a això no ha visitat els bars, que és on més li agrada estar. Aquesta novel·la que narra les vivències d’en Pipi és una oda a la mitomania.