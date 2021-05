Mònica Green recordarà els grans temes de la música negra dels 70, els 80 i els 90 en un concert al Poble Espanyol

Monica Green torna, després de quasi un any d’absència en els escenari a causa de la pandèmia, a fer el que millor sap fer: omplir l’escenari amb temes que formen part de la memòria col·lectiva transmetent alhora la seva energia inesgotable, el seu talent i la seva grandesa. En definitiva, un espectacle musical total que no seria possible sense la millor banda de música negra del país.