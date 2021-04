Les dones amb addiccions pateixen situacions de més vulnerabilitat

Entre les drogues més consumides hi ha la cocaïna, que suposa una mica més de la meitat dels casos atesos. Unes xifres que en la última dècada han anat en augment. L’addicció a l’alcohol és un 35% una xifra també molt elevada. De

l’informe presentat per l’ONG, se n’extreu que les dones ateses per addicció són més vulnerables que els homes. La meitat d’aquestes han estat ateses per problemes amb l’alcohol, i a més, moltes d’elles afronten situacions de major dependència econòmica, menys suport familiar, major estigma social i més invisibilitat que els homes, fet que dificulta la recuperació de l’addicció.