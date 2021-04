EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Jordi Carreras és un deejay que no ha perdut la il·lusió del primer dia

Aquest músic català fa gairebé 40 anys que es dedica a l’ofici. És deejay i sent passió per la música. Això últim és essencial per poder fer la seva feina. Bé, això i tenir talent per mesclar bé els diferents temes. Ell es defineix com a ‘deejayòleg’.