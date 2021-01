Joaquim Llansó (Cambra de Contractistes): “La falta d’obra pública a Catalunya va més enllà de la caiguda del 2020”

Fins a un 23% ha caigut la licitació d’obra pública en l’últim any. Els primers mesos de pandèmia va ser on més es va notar la caiguda, provocant que el segon trimestre es produís una baixada del 61%. L’últim trimestre de l’any, va pujar un 24, però

no va servir per arreglar les xifres del 2020. Entre els inversors, els més actius han seguit sent les administracions locals, que tot i això, han baixat un 4%, pel que fa l’¡estat, és quí més ha baixat, fins a un 65%. Segons Llansó el problema, però, no només ve d’aquest 2020 ja que la falta d’inversió pública és molt menys del que hauria de ser.