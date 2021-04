El Gremi de Restauració de Barcelona no veu una sortida de la crisi del sector fins al 2022

Amb la vista posada en la temporada d’estiu, el sector de la restauració compte que la situació epidemiològica millori per tal d’aconseguir una temporada turística en condicions, com a mínim, els mesos d’estiu. Precisament avui s’ha celebrat la jornada ‘La gestión del futuro, los nuevos caminos de la hostelería’ on s’ha parlat de la situació actual de la restauració i també de com es veuen els propers mesos.

En parlem amb Roger Pallarols, que assegura que no veuen clars els propers mesos, i creuen que no començarà a veure el final d'aquesta crisi fins al 2022.