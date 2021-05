Els bombers encaren una temporada d'estiu reclamant més efectius un any més

Les reclamacions del cos de bombers segueixen sense solució, ja que es reclamen més efectius des de fa anys. De fet, aquest mes d’abril es va expulsar fins a 195 bombers voluntaris del cos per no complir hores de disponibilitat. Ja que els criteris els obliguen a fer més hores de disponibilitat, fet que molts no poden fer. Asseguren que al ser voluntari, no sempre s’hi poden dedicar totes les hores. Una problemàtica que s'afegeix a les que s'han enquistat des de fa anys.